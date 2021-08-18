Derya Şensoy ve sevgilisi Celal Can Algül kural bozdu!
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Derya Şensoy ve sevgilisi Celal Can Algül kural bozdu!

Derya Şensoy ve sevgilisi Celal Can Algül kural bozdu!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Yaklaşık dört aydır aşk yaşayan oyuncu Derya Şensoy (31) ile 27 yaşındaki Tekirdağlı iş insanı Celal Can Algu¨l, Instagram hesaplarından birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Yaklaşık dört aydır aşk yaşayan oyuncu Derya Şensoy (31) ile 27 yaşındaki Tekirdağlı iş insanı Celal Can Algu¨l, Instagram hesaplarından birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Kendisi gibi oyuncu olan Sarp Levendoğlu'yla üç yıllık birlikteliklerini sürpriz bir şekilde bitiren Derya Şensoy, yeni bir aşka yelken açtı.

Derya Baykal ve Ferhan Şensoy'un kızları Şensoy ile sevgilisi Celal Can Algu¨l, geçtiğimiz mayıs ayında ilk kez Cihangir'de objektiflere yakalanmıştı.

Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden aşıklar kural bozdu. Sosyal medyadan aşklarını ilan eden çift paylaşımlarıyla büyük beğeni topladı.

 

"TAZE SÖĞÜT DALISIN"

Celal Can Algu¨l, Instagram hesabından yaptığı gönderiye, "Taze söğüt dalısın" yorumunu yaptı. Sevgilisi, bu paylaşıma kalp emojisiyle karşılık verdi. 

Derya Şensoy ise "Bozcaada'dan yakın zaman tbt'si. Yana kaydırınca saçımın içinde saklanan biri var" mesajını yazdı. Celal Can Algu¨l aynı şekilde kalp emojili yorum bıraktı.

Derya Şensoy ve sevgilisi Celal Can Algül kural bozdu!
Derya Şensoy ve sevgilisi Celal Can Algül kural bozdu!
Derya Şensoy ve sevgilisi Celal Can Algül kural bozdu!

Kaynak: Hürriyet

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