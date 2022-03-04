Aşkın Yolculuğu yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli hangi kanalda? Hacı Bayram Veli hangi gün yayınlanıyor?
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TRT 1'in beklenen yeni dizisi Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli bugün ilk bölümü ile yayınlanacak. Yayın akışında saat 20:00'da başlayacağı yazan Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli dizisi henüz başlamadı. İzleyiciler, Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli hangi gün yayınlanıyor? Cuma günü mü? merak etti. İşte ayrıntılar...
Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli, Tekden Film imzalı, yönetmenliğini Kamil Aydın ve Yücel Hüdaverdi'nin yaptığı, senaryosunu İsa Yıldız'ın kaleme aldığı, ilk bölümü 11 şubat 2022 tarihinde yayınlanacak Türk televizyon dizisidir. Peki, Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli hangi gün yayınlanıyor?
Molla Numan sürgün cezasına çarptırılmıştır. Molla Rüstem ve Şeyh Murat rahat bir nefes aldık derken, sürgüne giden Numan'ın arabasının tufanda devrildiği haberini alırlar. Bunun üzerine tahkikat başlatan kadılık her yeri didik didik aramaktadır. Abdal Murat, Molla Numan'i katara bindirip Somuncu Baba'nın fırınına getirir. Somuncu Baba'nın fırınında Ayşe, Numan'ı görür. Somuncu Baba, Ayşe hatun ve Molla Numan'ı Ankara'dan kaçırır. Sonrasında Mevlüt Bey konağına gelen Numan, konak da saklanmaya başlar. Tüm bu olaylar olurken Numan'da aklanma planları kurar. Diğer tarafta Şeyh Murat ve ekibi ise Numan'ın izini sürer..
Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli her Cuma saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.
İslam tarihi ve Türk tarihine ışık tutan isimleri, yapımlarıyla hayata geçiren TRT ekranlarında çok yakında Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli başlıyor. Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinin Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisinin devamı niteliğinde olduğu ifade ediliyor. Konusu ve oyuncu kadrosunda yer alan isimlerin kim olduğu da araştırılmaya başlandı.
Kültür ve medeniyetin dünyaya tanıtılması bakımından bu tarz yapımların önemli olduğunu vurgulayan Tekden, "Tanıtıldığında ne kadar etkili olduğu, sevildiği ve beğenildiği fark edildi. Bu bakımdan biz bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Şu anda setinde olduğunuz Hacı Bayram Veli de 'Aşkın Yolculuğu' serisinin ikinci bölümü. 'Hacı Bayram Veli' dizimiz Yunus Emre gibi 26 bölüm olarak TRT'de yayınlanacak." ifadelerini kullandı.
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Atakan Yarımdünya
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Fırat Topkorur
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