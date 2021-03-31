Aşkın Tuna oğlu Tunacan ve Alkan Dalgakıran'a fikirlerini anlattı
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Aşkın Tuna oğlu Tunacan ve Alkan Dalgakıran'a fikirlerini anlattı

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Aşkın Tuna oğlu Tunacan ve Alkan Dalgakıran'a fikirlerini anlattı

Ünlü müzisyen Aşkın Tuna, 'O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Alkan Dalgakıran ve oğlu Tunacan Tuna'yla kahvaltıda bir araya gelip, fikirlerini paylaştı. İşte detaylar

Ünlü besteci Aşkın Tuna, iki genç yetenekle kahvaltı yaptı. Müzisyen, 'O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Alkan Dalgakıran ve oğlu Tunacan Tuna ile birlikte bir araya gelerek sohbet etti. Kahvaltı sonunda gençlere yeni çekecekleri klip çalışmaları öncesi fikirlerini aktaran Aşkın Tuna, her iki genç sanatçıya unutulmaz eserlerine bir yenisini eklemek için kolları da sıvadığının sözünü verdi.

Kaynak: Snob Magazin

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