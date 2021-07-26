Aşkın Tarifi yeni bölüm ne zaman? Aşkın Tarifi 7. bölüm bugün var mı? Aşkın Tarifi 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Diziseverlerin merakla beklediği Aşkın Tarifi bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Aşkın Tarifi dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Aşkın Tarifi yeni bölüm ne zaman, Aşkın Tarifi final bölüm bugün mü, Aşkın Tarifi yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. İşte, haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

AŞKIN TARİFİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fırat artık yapamayacağını düşünerek istifa ediyor!

Fırat'ın istifa kararını öğrendikten sonra Naz oldukça kötü olur. Sultan'ın söyledikleri ise iyice tuz biber olur.

AŞKIN TARİFİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mirza'yı ofisinde yakalamış olan Taylan, Fırat'ı köşeye sıkıştırmıştır. Fırat, arkadaşı ve Naz arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Restoranda yemek yarışmasının ön eleme heyecanı herkesi sarmışken, Fırat'ın ortadan kaybolması şok etkisi yaratır. Naz, bir gece önce kendisine hiçbir açıklama yapmadan giden Fırat'a zaten tepkilidir. Üstüne bu kayboluş, onu iyice sinirlendirir.

Sonunda Fırat, Naz'ın karşısına çıktığında, ikili arasında fırtınalar kopar. Fırat, Naz'a kendini anlatma çabasındayken; bir anda karşısına çıkan beklenmedik kişi ise, Fırat'ı tam anlamıyla allak bullak eder. Naz ve Fırat arasında ipler gerilmişken, Naz, Fırat'ın ailesiyle ilgili de yanlış şeyler düşünmeye başlar.

Bu yüzden, Fırat'ı çok kırar. Sonrasında pişman olan Naz, Fırat'la aralarındaki tüm gerilimi sona erdirmek için bir adım atar. Ancak bu defa da Fırat'ın evinde, onu büyük bir sınav bekler. Naz'ın Fırat'a olan güveni, yerle bir olur. Fırat, Naz'ın düşüncelerini değiştirebilecek midir? Yoksa Naz tüm planı anlayacak mıdır?