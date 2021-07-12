Aşkın Tarifi yeni bölüm ne zaman? Aşkın Tarifi 6. bölüm fragmanı izle! Aşkın Tarifi 7. fragmanı yayınlandı mı?

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AŞKIN TARİFİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aşkın Tarifi 6. Bölüm Fragmanı - 3 yayında! Fırat, terk edilmenin acısını henüz sindirememişken Taylan'dan gelen hamle onu yerle bir eder. Ancak intikam yemini eden Fırat, yaşadığı acının aynısını Taylan'a yaşatmaktan vazgeçmez. Peki bu sürtüşme nasıl son bulacak? Naz, Taylan ve Fırat arasında olan bu çekişmeden nasıl etkilenecek?

AŞKIN TARİFİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nişan gecesinde yaşananlardan sonra, iki tarafta da dengeler değişmiştir. Fırat ve Naz, birbirlerine dair duygularını içlerinde tartarken; Fırat'ın Taylan'ı alt etme ve esas yüzünü ortaya çıkarma isteği, daha da alevlenmiştir. Fırat'ın, durmaya niyeti yoktur. Taylan'ı alt etmek için, tüm ekip birlikte bir plan yaparlar. Taylan da Fırat'ı hayatlarından tamamen çıkarabilmek için, onun bir açığını aramaktadır. Bunun içi de Atila'yı görevlendirir. Atila'nın atacağı adım, yeni gelişmelerin habercisi olurken, ortalık daha da kızışacaktır. Sultan, Fırat'ın kebapçının borcunu üstlenmesi nedeniyle, vicdan azabı çekmektedir. Kendince, Fırat'ın yükünü hafifletmek isterken; hiç beklemediği yerde ve zamanda alacağı bir haberle, Sultan da bambaşka bir yola gireceğinden habersizdir.

Naz'ın bir arkadaşıyla, restoranın mutfağında yapmayı planladığı dergi çekimi, beklenmedik bir şekilde, büyük bir organizasyona dönüşür. Fırat ve Naz, birlikte bir televizyon programına katılırlar. Fırat, bu fırsatı değerlendirerek, Naz'la baş başa kalır ve Taylan'la ilgili kararlarını sorgulamasını ister. Ancak Fırat, Taylan'ın onun için büyük bir sürprizi olduğundan habersizdir. Fırat'ın Naz'la ilgili kaderi; artık Taylan'ın iki dudağının arasındadır. Fırat, Taylan'a teslim olacak mıdır?

AŞKIN TARİFİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!