Aşkın Tarifi yeni bölüm fragmanı izle! Aşkın Tarifi 3. Bölüm fragmanı izle!

Fransız mutfağında uzman Gaziantepli bir şefin heyecan dolu aşk hikayesini seyirciyle buluşturacak olan dizinin yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp, yönetmenliğini Deniz Koloş, yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı üstleniyor. Peki, Aşkın Tarifi 3. Bölüm fragmanı izle! Aşkın Tarifi konusu nedir? Aşkın Tarifi ilk bölümde neler oldu? Aşkın Tarifi 3. Bölüm fragmanı izle! Aşkın Tarifi son bölüm izle! Aşkın Tarifi son bölümde neler oldu? Aşkın Tarifi yeni bölüm fragmanı izle!

Fransız mutfağında uzman Gaziantepli bir şefin heyecan dolu aşk hikayesini seyirciyle buluşturacak olan dizinin yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp, yönetmenliğini Deniz Koloş, yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı üstleniyor. Peki, Aşkın Tarifi 3. Bölüm fragmanı izle! Aşkın Tarifi konusu nedir? Aşkın Tarifi ilk bölümde neler oldu? Aşkın Tarifi 3. Bölüm fragmanı izle! Aşkın Tarifi son bölüm izle! Aşkın Tarifi son bölümde neler oldu? Aşkın Tarifi yeni bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde…

AŞKIN TARİFİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

AŞKIN TARİFİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aşkın Tarifi 14 Haziran Pazartesi yayınlanan 2. Bölümde Naz'ı elinden kaçırmak üzere olan Taylan, hamlesini yapıyor!

Lansman gecesindeki öpüşme olayı, herkeste şok etkisi yaratır. Naz, karşılaştığı bu hadsizliği içine sindiremez ve Fırat'ı kovar. Diğer yandan Taylan, Fırat'ın bunu yapmasının ardındaki sebebi aramaya başlar. Fırat ise utanç içindedir. Naz'a kendisini affettirmeyi kafasına koyar. Bunun için öyle şeyler yapar ki, işler bir anda tersine döner ve bu defa da Naz'ın Fırat'ı restorana dönmeye ikna etmesi gerekir. Naz, Fırat'ın dünyasıyla da ilk kez bu sayede karşılaşır.

Fırat'ın sıcacık dünyası, buzlar kraliçesi Naz'ın bile yavaş yavaş erimesine neden olur. Fırat ve Naz, Fırat'ın mahallesinde, sürprizlerle dolu, hiç unutamayacakları bir akşam geçirirler. Ancak diğer tarafta Taylan da boş durmaz. Fırat ve Naz, Taylan'ın yeni hamlesiyle şaşkına dönecektir. Peki, Fırat bu yenilgiyle geri mi çekilecek, yoksa kalıp savaşa devam mı edecektir?

Aşkın Tarifi yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de Kanal D'de!

AŞKIN TARİFİ SON BÖLÜM İZLE!

AŞKIN TARİFİ 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!