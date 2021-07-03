Aşkın Tarifi oyuncuları! Aşkın Tarifi konusu ne? Aşkın Tarifi nerede çekiliyor, hangi gün hangi kanalda?

Yaz sezonunun yeni dizilerinden biri olan Aşkın Tarifi başrollerini Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk paylaşıyor. Aşkın Tarifi oyuncuları! Aşkın Tarifi konusu ne? Aşkın Tarifi nerede çekiliyor, hangi gün hangi kanalda?

Aşkın Tarifi oyuncuları! Aşkın Tarifi konusu ne? Aşkın Tarifi nerede çekiliyor, hangi gün hangi kanalda? sorularının yanıtları merak ediliyor. Fransız mutfağında uzman Gaziantepli bir şefin heyecan dolu aşk hikayesini seyirciyle buluşturacak olan dizinin yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp, yönetmenliğini Deniz Koloş, yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı üstleniyor. Dizinin senaryosunu ise, Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme alıyor.

AŞKIN TARİFİ KONUSU NEDİR?

Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk'a dersini vermek ister. Fırat'ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır. Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek Aşkın Tarifi olmadığını anlayacaktır.

Tarifsiz bir aşk yolculuğuna çıkan Fırat, Doktor Aşk'a "aşk dersi" verebilecek mi? Yoksa ava giderken avlanacak mı? Fırat, Aşkın Tarifini bulabilecek midir, ya da Aşkın Tarifi var mıdır?

AŞKIN TARİFİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Aşkın Tarifi dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Fakat dizinin bazı sahnelerinin Gaziantep'te çekildiği bildirilmiştir. Lakin dizinin çoğu sahnesi İstanbul'da geçmektedir.

Ek olarak dizinin başrol oyuncularından olan Kadir Doğulu sosyal medyadaki paylaşımında görüldüğü üzere dizinin bazı sahnelerinin Mısır Çarşısında çekildiği ifade edildi. Dizideki restoran İstanbul'da bulunmaktadır.

AŞKIN TARİFİ OYUNCULARI KİMLER?

Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün başrolünü paylaştığı dizinin kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır gibi isimler yer alıyor.

AŞKIN TARİFİ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Yeni dizi Aşkın Tarifi, her Pazartesi Kanal D ekranlarında yayınlanmakta.

AŞKIN TARİFİ KÜNYESİ

Fransız mutfağında uzman Gaziantepli bir şefin heyecan dolu aşk hikayesini seyirciyle buluşturacak olan dizinin yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp, yönetmenliğini Deniz Koloş, yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı üstleniyor. Dizinin senaryosunu ise, Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme alıyor.

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AŞKIN TARİFİ 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!