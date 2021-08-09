Aşkın Tarifi nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi şehirde, ilçede ve mahallede yapılıyor? Aşkın Tarifi çekimleri nerede yapılıyor?

Hangi dizi nerede çekiliyor merak edilenlerden birisi de Aşkın Tarifi dizisi oldu. Peki, ekranların beğenilen dizisi Aşkın Tarifi nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi il ve ilçede yapılmıştır? Aşkın Tarifi çekimleri Türkiye'de mi yapılıyor? Dizi çekimleri hangi şehirde, ilçede ve mahallede yapılıyor? Aşkın Tarifi çekimleri nerede yapılıyor?

Kanal D'nin yeni başlayan dizisi Aşkın Tarifi nerede çekiliyor merak edildi. Aşkın Tarifi hangi şehirde, hangi ilçede ve hangi semtte çekiliyor? Aşkın Tarifi dizi çekimleri nerede yapıldı? Detaylar haberimizde...

AŞKIN TARİFİ KONUSU NE?

Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk'a dersini vermek ister. Fırat'ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır. Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek Aşkın Tarifi olmadığını anlayacaktır. Tarifsiz bir aşk yolculuğuna çıkan Fırat, Doktor Aşk'a "aşk dersi" verebilecek mi? Yoksa ava giderken avlanacak mı? Fırat, Aşkın Tarifini bulabilecek midir, ya da Aşkın Tarifi var mıdır?

AŞKIN TARİFİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Aşkın Tarifi dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Fakat dizinin bazı sahnelerinin Gaziantep'te çekildiği bildirilmiştir. Lakin dizinin çoğu sahnesi İstanbul'da geçmektedir.

Ek olarak dizinin başrol oyuncularından olan Kadir Doğulu sosyal medyadaki paylaşımında görüldüğü üzere dizinin bazı sahnelerinin Mısır Çarşısında çekildiği ifade edildi. Dizideki restoran İstanbul'da bulunmaktadır.

AŞKIN TARİFİ OYUNCULARI KİMLER?

Kadir Doğulu : Fırat Karasu

Serra Arıtürk : Naz Soyluer

Cem Davran : Hazım Soyluer

Alper Saldıran : Taylan Günebakan :

Yasemin Çonka : Sultan Yılmaz

Ümmü Putgül

İdil Sivritepe

Atakan Yılmaz

Elif Melda Yılmaz

Mehmet Şeker

Deniz Gürkan

Gökhan Niğdeli

Selim Akgül

Asuman Sazlık

Onur Yakıcı

Batuhan Bayır