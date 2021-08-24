Aşkın Tarifi final mi yapıyor? Aşkın Tarifi ne zaman bitecek?
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Aşkın Tarifi final mi yapıyor? Aşkın Tarifi ne zaman bitecek?

Aşkın Tarifi final mi yapıyor? Aşkın Tarifi ne zaman bitecek?
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Haziran ayında seyirci ile buluşan Aşkın Tarifi dizisi, beklenilen reytingi vermemesi sonucu final kararı aldı. Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz gibi önemli isimlerin kadrosunda yer aldığı Aşkın Tarifi, şimdiye kadar 10 bölüm yayınladı. Serra Arıtürk ve Kadir Doğulu'nun başrollerini paylaştığı dizi Aşkın Tarifi ne zaman bitiyor?

Başrollerinde Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün yer aldığı 'Aşkın Tarifi' dizisi hakkında karar verildi. Peki, Aşkın Tarifi final mi yapıyor? İşte detaylar haberimizde…

AŞKIN TARİFİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başrollerinde Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün yer aldığı 'Aşkın Tarifi' dizisinin 13. bölümde final yaparak ekranlara veda edeceği öğrenildi.

NTC Medya tarafından hazırlanan dizinin düşük gelen reytingleri final kararı alınmasında etkili oldu.

Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz gibi önemli isimlerin kadrosunda yer aldığı Aşkın Tarifi, şimdiye kadar 10 bölüm yayınladı.

Dizinin geriye sadece 3 bölümü kaldı. Aşkın Tarifi dizisi herhangi bir farklı durum olmazsa 6 Eylül Pazartesi günü yayınlanacak 13. bölümü ile final yapacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

AŞKIN TARİFİ DİZİSİNİN KONUSU

Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk'a dersini vermek ister. Fırat'ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır. Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek Aşkın Tarifi olmadığını anlayacaktır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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