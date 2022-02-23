Aşkı yüzünden magazin gündeminden düşmüyordu! Buket Aydın dudak uçuklatan rakama reklam yüzü oldu - Haberler
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Aşkı yüzünden magazin gündeminden düşmüyordu! Buket Aydın dudak uçuklatan rakama reklam yüzü oldu

Haberler.com - Magazin
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Aşkı yüzünden magazin gündeminden düşmüyordu! Buket Aydın dudak uçuklatan rakama reklam yüzü oldu

Siyasetçi Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'le bir dönem yaşadığı aşk nedeniyle magazin gündeminden düşmeyen ünlü sunucu Buket Aydın, 2 milyon TL karşılığında bir araba markasının reklam yüzü oldu.

Kanal D Ana Haber spikerliği görevini yürüttüğü sırada görevinden istifa ederek bir süre ekranlardan uzak duran, ardından da siyasetçi Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'le yaşadığı aşk nedeniyle bir türlü magazin basınının gündeminden düşmeyen ünlü sunucu Buket Aydın, bu sefer de bir markanın reklam yüzü olması nedeniyle gündeme geldi.

KENDİ KULLANDIĞI ARACIN REKLAM YÜZÜ OLDU

Magazinkolik'te yer alan habere göre Buket Aydın, aynı zamanda kendisinin de kullandığı kırmızı bir aracın reklam yüzü oldu. Aydın'ın söz konusu reklam anlaşmasından 2 milyon TL kazandığı belirtildi. Aydın gerçekleştirdiği toplantının ardından Bebek'te objektiflere yansımasını nedeniyle, bir süre basın mensuplarıyla sohbet etti.

Aşkı yüzünden magazin gündeminden düşmüyordu! Buket Aydın dudak uçuklata rakama reklam yüzü oldu

Haberler.com - Magazin

Buket Aydın, Magazin, Haberler

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