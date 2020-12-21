Aşkı ve sadakati sorgulayacaklar
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Aşkı ve sadakati sorgulayacaklar

21.12.2020 10:18 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:22
Aşkı ve sadakati sorgulayacaklar

Senaristliğini ve yönetmenliğini Sinan Biçici'nin üstlendiği filmde, Gürgen Öz, "Bay J" lakaplı Jerji Benveniste ve eşi Duygu Şen Benveniste, Bengi İdil Uras, Anıl Altınöz gibi isimler de yer alacak.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Sinan Biçici'nin üstlendiği filmde, Gürgen Öz, "Bay J" lakaplı Jerji Benveniste ve eşi Duygu Şen Benveniste, Bengi İdil Uras, Anıl Altınöz gibi isimler de yer alacak. Film, evli bir çift üzerinden aşk, sadakat ve güven duygularını sorgulayacak. Yapımda "Bir ilişkinin en zor sınavı nedir" sorusuna yanıt aranacak. Statü Film'in yapımcılığını üstlendiği "Sadece Bir Gece", 2021 yılında sinemaseverlerle buluşacak.

Kaynak: Hürriyet

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