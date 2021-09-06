Aşkı Memnu hangi kanalda saat kaçta 2021?

4 Eylül 2008 tarihinde yayınlanmaya başlayan ve finaliyle büyük ilgi gören Türk romantik drama dizisi Aşk-ı Memnu hakkında Aşkı Memnu hangi kanalda saat kaçta 2021? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Aşk-ı Memnu kaç sezon? Aşk-ı Memnu kaç bölüm?

Aşkı Memnu hangi kanalda saat kaçta 2021? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İstanbul'da aynı evde yaşayan iki insanın yasak aşkını ve etraflarındaki hayatı konu alır. Dizi, Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Dizi, babasının ölümünden sonra Adnan Bey ile evlenen Bihter Yöreoğlu'nu ve eşinin manevi yeğeni Behlül ile yaşadığı yasak aşk üzerinde yoğunlaşır.

AŞKI MEMNU HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA 2021?

Aşk-ı Memnu ilgiyle izlenen bölümleriyle hafta içi her gün saat 16.00'da Kanal D'de!... Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

AŞK-I MEMNU KAÇ SEZON?

İlk bölümü 4 Eylül 2008 tarihinde başlayan ve 2 sezon devam eden dizi, 24 Haziran 2010 tarihinde final yaptı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

AŞK-I MEMNU KAÇ BÖLÜM?

2 sezon Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Memnu 79. bölümü ile final yaptı. Üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen en çok konuşulan diziler arasında.