Aşkı için Urlalı oldu
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Aşkı için Urlalı oldu

Aşkı için Urlalı oldu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Hepsi grubunun eski üyesi şarkıcı Gülçin Ergül, geçtiğimiz ay sosyal medyadan aşkını ilan ettiği sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'nın Urla'daki evine yerleşti. Ergül, işlerini buradan takip edeceği öğrenildi.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın köşesine taşıdığı habere göre; Hepsi grubu ile yollarını ayırdıktan sonra müzik kariyerine tek başına devam eden Gülçin Ergül, sürpriz bir şekilde 6 yıllık arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı ile aşkını ilan etmişti. İzmir-Urla'ya sevgilisinin yanına taşınan Ergül, şimdilerde bütün işlerini buradan takip ediyor. Konserler ve müzik çalışmaları için İstanbul'a gelecek olan şarkıcı yakın çevresine de "Aşkım için her şeyi yaparım. Urlalı oldum" diyormuş.

Aşkı için Urlalı oldu

Kaynak: Snob Magazin

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