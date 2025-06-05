ASKİ Ankara su kesintisi! 6 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 6 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 6 HAZİRAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 5.06.2025 13:00:00

Tamir Tarihi: 5.06.2025 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık mahallesi Şht. Halil KOÇAK Caddesinde oluşan su arızası sebebiyle su kesintisi yapılacaktır verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık mahallesi Şht. Halil KOÇAK Caddesi Ve Civarı

AYAŞ

Arıza Tarihi: 5.06.2025 14:30:00

Tamir Tarihi: 5.06.2025 19:00:00

Detay: Ayaş Gökler Mahallesi Tatlar Mevkinde oluşan Enerji-SA kaynaklı arıza nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş Gökler

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 5.06.2025 14:50:00

Tamir Tarihi: 5.06.2025 19:00:00

Detay: Battalgazi mahallesi 990 cadde içerisinde başkent elektrik çalışması esnasın da meydana gelen içme suyu şebeke hattı arızası sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Battalgazi mahallesinin bir kısmı

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