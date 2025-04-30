ASKİ Ankara su kesintisi! 30 Nisan Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 30 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 30 Nisan Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 30 NİSAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

HAYMANA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 30.04.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 30.04.2025 20:00:00

Detay: Haymana İlçesi içerisinde yer alan Yeni Atatürk su deposu ve Cezaevi su depolarının içme suyu iletim hattı bağlantı çalışmaları nedeni ile su kesintisi yapılacaktır. Vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı için özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Medrese Mahallesi, Çaldağ Mahallesi ve Kayabaşı Mahallesi

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 30.04.2025 12:10:00

Tamir Tarihi: 30.04.2025 18:30:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİS: Lahahan mahallesi Selim Sırrı İçöz cadde içinde Q110 lük HDPE boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır 30.04.2025 tarihinde 12:10 ile 30.04.2025 Çarşamba günü 18.30 saatleri arasında su kesintisi Yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Etkilenen yerler:Selim sırrı İçöz cadde ve üst kotları çevresi etkilenmektedir.

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 30.04.2025 13:40:00

Tamir Tarihi: 30.04.2025 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Cevat Köprücü Sokakta Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır ( Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Cevat Köprücü Sokak Yuvam Koop Ve Civarı