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ASKİ Ankara su kesintisi! 3-4 Nisan Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 3-4 Nisan Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 3 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 3 Nisan Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 3 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 3 Nisan Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 3 NİSAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

KALECİK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.04.2025 15:00:00

Tamir Tarihi: 2.04.2025 23:55:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Kalecik Alibeyli mahallesi içme suyu arıtma motorlarından kaynaklı arızalardan dolayı susuzluk ve basınç problemi yaşanacaktır. Genel Müdürlük Arıtma arıza bildirimi yapılmış olup planlanan zamanda müdahale edilecektir. verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü özür diler. iyi günler dileriz.

Etkilenen Yerler: Alibeyli Mahallesi Bir kısmı.

ASKİ Ankara su kesintisi! 3-4 Nisan Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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