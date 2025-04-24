ASKİ Ankara su kesintisi! 24-25 Nisan Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 24 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Nisan Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 24 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Nisan Ankara su kesintisi saatleri!
ANKARA SU KESİNTİSİ 24 NİSAN
Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 24.04.2025 09:30:00
Tamir Tarihi: 24.04.2025 23:00:00
Detay: PLANLI SU KESİNTİSİ ! Keçiören Bölgesi P-12 pompa istasyonunda yapılacak olan elektrik enerji çalışmasından kaynaklı belirtilen saatlerde aşağıdaki mahallelerde su temini sağlanamayacaktır.
Etkilenen Yerler: Kuscagiz Mah, esertepe mah, atapark mah, Osmangazi mah, kanuni mah, ufuktepe mah, ovacık mah, yayla mah, sancaktepe mh, şehit Kubilay mah, yukseltepe mah,bademlik mah
YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 24.04.2025 09:20:00
Tamir Tarihi: 24.04.2025 23:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ : PLANLI SU KESİNTİSİ ! Keçiören Bölgesi P-12 pompa istasyonunda yapılacak olan elektrik enerji çalışmasından kaynaklı belirtilen saatlerde aşağıdaki mahallelerde su temini sağlanamayacaktır.- SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.-
Etkilenen Yerler: BURÇ, MAH, BARIŞTEPE MAH, KALETEPE MAH, KAYALAR MAH BİR KISMI, ÇİĞDEMTEPE MAH AVCILAR MAH BİR KISMI.
BEYPAZARI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 24.04.2025 10:00:00
Tamir Tarihi: 24.04.2025 13:00:00
Detay: Beypazarı İlçesi Kurtuluş Mahallesi Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)
Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Kurtuluş Mahallesi Mescit 2 Sk ve civarı
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Arıza Tarihi: 24.04.2025 11:30:00
Tamir Tarihi: 24.04.2025 17:00:00
Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Esertepe Sokakta Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)
Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Esertepe Sokak ve civarı