ASKİ Ankara su kesintisi! 23-24 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 23-24 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 23 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 23 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 23 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 23 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 23 HAZİRAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

AYAŞ

Arıza Tarihi: 23.06.2025 08:35:00

Tamir Tarihi: 23.06.2025 17:00:00

Detay: Ayaş Yağmurdede Ören Mahallesinde Enerji-SA bakım onarım çalışması nedeni ile elektrik kesintisi yapacağından dolayı su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş Yağmurdede Ören Mahallesi

POLATLI

Arıza Tarihi: 23.06.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 23.06.2025 19:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ Fatih Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Fatih Mahallesi Bir Bölümü,

MAMAK

Arıza Tarihi: 23.06.2025 16:25:00

Tamir Tarihi: 23.06.2025 20:30:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Yeşilbayır mahallesi 1792 sokak içinde ani olarak oluşan Q150 lük Duktil boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır 23.06.2025 tarihinde Pazartesi günü 16.20 ile 20:00 saatleri arasında su kesintisi yapılmıştır.Etkilenen yerler: Yeşilbayır 1792 sokak ve üst kotları etkilenmektedir.

Etkilenen Yerler: Yeşilbayır 1792 sokak ve üst kotları etkilenmektedir.

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