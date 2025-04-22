ASKİ Ankara su kesintisi! 22-23 Nisan Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 22 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 22 Nisan Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 22 NİSAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 22.04.2025 11:30:00

Tamir Tarihi: 22.04.2025 18:00:00

Detay: Başağaç Mahallesi içerisinde meydana gelen içme suyu şebeke hattı arızası nedeni ile su kesintisi yapılmaktadır. Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Başağaç Mahallesi

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 22.04.2025 14:15:00

Tamir Tarihi: 20.04.2025 20:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Etiler Mahallesi içerisindeki içme suyu hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Optimum A.V.M. ve T.C.D.D. Lojmanları

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 22.04.2025 14:30:00

Tamir Tarihi: 22.04.2025 18:00:00

Detay: Sincan ilçesi Yenikent Mustafa kemal mahallesi Vural baylan bulvarı içerisine oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktandolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Mustafa kemal mahallesi bir kısmı (kağan sokak)

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 22.04.2025 15:00:00

Tamir Tarihi: 22.04.2025 18:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ : UĞUR MUMCU MAHALLESİ 1593 CADDE İÇERİSİNDE BULUNAN 100MM ÇAPINDAKİ ÇELİK BORU İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: UĞUR MUMCU MAH. OSTİM OSB BİR KISMI , İNÖNÜ MAHALLESİ.