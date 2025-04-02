ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Nisan Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Nisan Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 2 NİSAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

KALECİK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.04.2025 15:00:00

Tamir Tarihi: 2.04.2025 23:55:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Kalecik Alibeyli mahallesi içme suyu arıtma motorlarından kaynaklı arızalardan dolayı susuzluk ve basınç problemi yaşanacaktır. Genel Müdürlük Arıtma arıza bildirimi yapılmış olup planlanan zamanda müdahale edilecektir. verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü özür diler. iyi günler dileriz.

Etkilenen Yerler: Alibeyli Mahallesi Bir kısmı.

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.04.2025 17:00:00

Tamir Tarihi: 2.04.2025 19:00:00

Detay: M.YAZICIOĞLU MAHALLESİ DOĞAN SOKAKTA OLUŞAN ARIZA NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR

Etkilenen Yerler: M.YAZICIOĞLU MAHALLESİ DOĞAN SOKAKLAR

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.04.2025 11:15:00

Tamir Tarihi: 2.04.2025 19:30:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİS: Lalahan Karşıyaka mahallesi Odabaşı caddesi içindeki 1000 lik depo nun Enerjisa kaynaklı trafo arızasından dolayı susuzluk ve basınç problemi yaşanacaktır 02.04.2025 tarihinde 11.15 ile 02.04.2025 Çarşamba günü 19.00 saatleri rasından .

Etkilenen Yerler: Etkilenen yerler : Karşıyaka. Lalahan İstasyon. Mahallerin üst kotları etkilenmektedir.