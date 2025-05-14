ASKİ Ankara su kesintisi! 14-15 Mayıs Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 14 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 14 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 14 MAYIS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

AKYURT

Arıza Tarihi: 15.05.2025 15:00:00

Tamir Tarihi: 21.05.2025 21:00:00

Detay: Şehler Mah kümeevleri içinde müteahhit firma kazı çalışması esnasında dağıtım şebeke hattına zarar vermiştir bu nedenle ilgili su kesintisi yaşanacaktır vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz

Etkilenen Yerler: şehler mahallesi timurhan mahallesi büğdüz mahallesi çankırı bulvarı çınar mah çankırı bulvarı

MAMAK

Arıza Tarihi: 14.05.2025 18:00:00

Tamir Tarihi: 14.05.2025 22:00:00

Detay: PLANSIZ SU Misket mahallesi 610 sokak içinde ani olarak oluşan Ø200 lük Duktil boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır 14.05.2025 tarihinde Çarşamba günü 18.00 ile 22.00 saatleri arasında kesintisi yapılmıştır. verdiğimiz rahatsısızlıktan dolayı özür dileriz

Etkilenen Yerler: Misket . Şahintepe mahallelerinin alt kotları etkilenmektedir.

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 14.05.2025 18:45:00

Tamir Tarihi: 14.05.2025 22:00:00

Detay: Plansız su kesinti tarihi 14.05.2025 saat 18:45 Tamir tarihi 14.05.2025 saat 22:00 Adres:Ahlatlıbel mahallesi 1859 cadde no:65 önü, 160 lık şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Ahlatlıbel öysekent sitesi