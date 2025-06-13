ASKİ Ankara su kesintisi! 13-14 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 13 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 13 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 13 HAZİRAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

POLATLI

Arıza Tarihi: 13.06.2025 08:30:00

Tamir Tarihi: 13.06.2025 19:05:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Fatih Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Fatih Mahallesi Bir Bölümü

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 13.06.2025 13:30:00

Tamir Tarihi: 13.06.2025 17:00:00

Detay: Pursaklar İlçesi Saray Fatih mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Mahmudiye küme evleri

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Arıza Tarihi: 13.06.2025 17:30:00

Tamir Tarihi: 13.06.2025 19:30:00

Detay: DETAY: Pursaklar İlçesi Mimar sinan mahallesi Alparslan Bulvari içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: -Merkez mahallesi bir kısmı