Askerlik yerleri sorgulama ekranı vatani görevini yerine getirmeye hazırlananlar tarafından araştırılıyor. Mayıs ayı askerlik yerleri e-Devlet üzerinden erişime açılıyor. Bu kapsamda gözler Milli Savunma Bakanlığı tarafından son dakika yapılacak askerlik yerleri açıklandı duyurusu heyecanla bekleniyorPeki, Askerlik yerleri açıklandı mı SON DAKİKA?

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yoklama işlemini tamamlayan ve askerlik hizmet tercihini yaparak celp tercihini belirleyen kişiler, askerlik yerlerini 30 Nisan 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden sorgulanacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

2025 ASKERLİK CELP VE SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

-Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 8 Mayıs 2025

-Er (2'nci Grup) 12 Haziran 2025

-Er (3'üncü Grup) 10 Temmuz 2025

Yükümlüler sevk belgesini 1'inci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2 ve 3'üncü grupta sevke tabi olanlar ise sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

MAYIS AYI ASKERLİK YERİ ÖĞRENME

Mayıs ayı askerlik yerleri, www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan "Er Sınıflandırma Sonucu", "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" ya da "Yedek Astsubay Sınıflandırma Sonucu" başlıkları altından öğrenilebilecek. Sisteme giriş yapanlar, T.C. kimlik numaralarıyla ilgili sorgulamayı hızlıca gerçekleştirebilecek.

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