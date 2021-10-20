Askere gitme çağı gelen gençleri yakından ilgilendiren askerlik yerlerinin açıklanması hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından Kasım Celp döneminde silah altına alınacak olan ve tecilini bozduran binlerce genci ilgilendiren askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri açıklandı mı?

ASKERLIK YERLERI AÇIKLANDI MI?

22 Ekim 2021 tarihinde duyurulacak. Askerlik yerlerini sorgulamak için gerekli işlemler e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek.

ASKERLİK YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Askerlik yerini sorgulamak isteyen er adayları, E-Devlet sisteminden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı'nın adayların erişimine açtığı bilgilere ulaşabilecekler.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ASKERLİK YERİ NASIL SORGULANIR?

e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra er sınıflandırma sonucu sorgulama veya yedek subay sınıflandırma sonucu sorgulama ekranı üzerinden yükümlüler sınıflandırma sonuçlarının açıklandığının duyurulmasının ardından sorgulama işlemlerini bu ekranlar üzerinden gerçekleştirebilecek.

SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde;

Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup) – 25, 26 Ekim 2021

Erbaş/Er (2nci Grup) – 22, 23 Kasım 2021

Erbaş/Er (3ncü Grup) – 20, 21 Aralık 2021

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