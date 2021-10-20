Askerlik yerleri açıklandı mı?
MSB tarafından açıklanan celp tarihleri ilk kez silah altına alınacak yedek astsubay aday adayı ile yedek subay aday adayı, erbaş/er statüsündeki yükümlüleri kapsıyor. Sevk işlemleri için tarihleri Ekim, Kasım ve Aralık ayı için araştırılıyor.. Askerlik yeri nasıl öğrenilir? Askerlik yerleri açıklandı mı?
Askere gitme çağı gelen gençleri yakından ilgilendiren askerlik yerlerinin açıklanması hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından Kasım Celp döneminde silah altına alınacak olan ve tecilini bozduran binlerce genci ilgilendiren askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri açıklandı mı?
22 Ekim 2021 tarihinde duyurulacak. Askerlik yerlerini sorgulamak için gerekli işlemler e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek.
Askerlik yerini sorgulamak isteyen er adayları, E-Devlet sisteminden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı'nın adayların erişimine açtığı bilgilere ulaşabilecekler.
e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra er sınıflandırma sonucu sorgulama veya yedek subay sınıflandırma sonucu sorgulama ekranı üzerinden yükümlüler sınıflandırma sonuçlarının açıklandığının duyurulmasının ardından sorgulama işlemlerini bu ekranlar üzerinden gerçekleştirebilecek.
Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde;
Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup) – 25, 26 Ekim 2021
Erbaş/Er (2nci Grup) – 22, 23 Kasım 2021
Erbaş/Er (3ncü Grup) – 20, 21 Aralık 2021