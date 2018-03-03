Askerle Köylü El Ele Mehmetçiğe Kan Bağışı

Gaziantep'in Arıl kırsal Mahallesi sakinleri, askerlerle el ele vererek Afrin operasyonundaki Mehmetçiğe kan bağışında bulundu.

Gaziantep'in Arıl kırsal Mahallesi'nde gerçekleşen kan bağışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Askerler ve mahalleli sosyal tesiste kurulan Kızılay kan bağışı noktasına gelerek Mehmetçik için kan bağışında bulundu.

Mahalle Muhtarı Ömer Faruk Cihan, Mehmetçik için kanlarını, gerekirse canlarını da vereceklerini belirterek, "Biz bugün bizim için canını kanını feda eden Mehmetçiğimiz için kan bağışında bulunmaya geldik. Onlar için ne yaparsak azdır. Askerimiz ve mahallemizin hemen hemen hepsi burada kan vermek için sıradalar. Gerekirse onlar için canımızı düşünmeden verebiliriz" diye konuştu.

Mahallel sakinleri de Mehmetçiğin yanında olduklarını belirterek, askerler için sürekli dua ettiklerini söyledi. - GAZİANTEP