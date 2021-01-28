Askere giderken alınması gerekenler malzemeler! Askerlik için gerekli malzemeler nelerdir?

Askere giderken alınması gerekenler malzemeler neler olduğu askere gidecekler tarafından araştırılıyor. Askerlik için gerekli malzemeler nelerdir? Askerlikte erlerin işine yarayacak birçok önemli malzeme bulunuyor. Bu malzemeleri yanınızda bulundurmanız, askerliği daha rahat geçirmenizi sağlayacaktır. Askere giderken alınması gerekenler malzemeler!

Askere giderken alınması gerekenler malzemeler! Askerlik için gerekli malzemeler nelerdir?Askerlik yerini öğrenen ve askere gitmek için hazırlıklara başlayan gençler, askerlik için gerekli malzemeler listesini araştırıyor. Peki, askere giderken ne alınır? Binlerce gencin araştırdığı "askere giderken ne götürmeliyim?" sorusunun yanıtını sizler için derledik. Haberimizde bulunan malzemeleri yanınızda bulundurmanız askerlikte büyük önem taşımaktadır.

ASKERLİK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

Askere giderken alınması gerekenler malzemelerin listesi;

İç Çamaşırı (Haki Renkli)

Açık Mavi Renkli Yastık Kılıfı

Siyah Terlik

Mavi renkli havlu

Banyo Çantası

Traş Bıçağı

Traş Köpüğü

Traş Kolonyası

Koltuk altı Jel

Sıvı Sabun

Banyo kesesi

3'ü bir arada Şampuan

Diş Macunu

Diş Fırçası

Kulak Çubuğu

Kulak Tıkacı

Göz Bandı

Tırnak Makası

Arko Nem Krem

Pudra – ilaçlı

Selpak

Islak Mendil

Yara Bandı

Boğaz Pastili

Burun Açıcı Sprey

Vitamin

Ağrı Kesici

Çamaşır Filesi

Silikon Taban

Vatka

Bot Boyası

Temizleme Fırçası

İğne İplik Seti

Çengelli İğne (10-15 Adet)

Bot Kilidi

Dolap Kilidi

Boyun askılı cüzdan

Siyah Pilot Kalem ve Not Defteri

Kontörlü Kart

Kol Saati

ASKERDE NELER VERİLİYOR?

Parka (1 adet)

Elbise – Apoletsiz (1 adet)

Gömlek – Apoletsiz (1 adet)

Yazlık ve kışlık şapka (1 adet)

Eşofman Takımı (1 adet)

Pijama takımı (1 adet)

Kışlık ya da yazlık bot (1 adet)

Spor ayakkabısı (1 adet)

Terlik (1 adet)

Kışlık ya da yazlık çorap (2 adet)

Spor çorap (1 adet)

Don (2 adet)

Yün içlik (1 adet)

Fanila (2 adet)

Atlet (1 adet)

Eldiven (1 adet)

Palaska (1 adet)

Çanta (1 adet)

Spor şortu (1 adet)

Banyo şortu (1 adet)

Banyo havlusu (1 adet)

Yüz havlusu (1 adet)

Diş macunu (1 adet)

Diş fırçası (1 adet)

Şampuan (Aylık 200 ml.)

Traş Köpüğü (Aylık bir tüp)

Permatik (Aylık 4 adet)

Kulak tıkacı (1 adet)

Nefte (1 adet)

Künye levhası (2 adet)

Künye zinciri (1 adet)

CELP DÖNEMİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Askerlik çağına gelmiş, erkek çocuklarının nüfusa bağlı oldukları il yada ilçedeki askerlik şubeleri tarafından askere alınacakları dönemi yada zamanı gösteren çizelgelere "Celp dönemi" denir.

Celp dönemi birbirini takip eden iki celbin, başlangıç tarihleri arasındaki süredir. Türkiye'de lise mezunu kişiler 12 ay, 4 yıllık üniversite mezunu kişiler ise 6 ay kısa dönem askerlik yapıyorlar. 4 yıllık üniversite mezunlarının kısa dönem mi yoksa uzun dönem mi askerlik yapacağı çeşitli faktörlere bağlı olarak bilgisayar ortamında gerçekleştiriliyor.

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