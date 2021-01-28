Askere giderken alınması gerekenler malzemeler! Askerlik için gerekli malzemeler nelerdir?
Askere giderken alınması gerekenler malzemeler neler olduğu askere gidecekler tarafından araştırılıyor. Askerlik için gerekli malzemeler nelerdir? Askerlikte erlerin işine yarayacak birçok önemli malzeme bulunuyor. Bu malzemeleri yanınızda bulundurmanız, askerliği daha rahat geçirmenizi sağlayacaktır. Askere giderken alınması gerekenler malzemeler!
Askere giderken alınması gerekenler malzemeler! Askerlik için gerekli malzemeler nelerdir?Askerlik yerini öğrenen ve askere gitmek için hazırlıklara başlayan gençler, askerlik için gerekli malzemeler listesini araştırıyor. Peki, askere giderken ne alınır? Binlerce gencin araştırdığı "askere giderken ne götürmeliyim?" sorusunun yanıtını sizler için derledik. Haberimizde bulunan malzemeleri yanınızda bulundurmanız askerlikte büyük önem taşımaktadır.
ASKERLİK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?
Askere giderken alınması gerekenler malzemelerin listesi;
- İç Çamaşırı (Haki Renkli)
- Açık Mavi Renkli Yastık Kılıfı
- Siyah Terlik
- Mavi renkli havlu
- Banyo Çantası
- Traş Bıçağı
- Traş Köpüğü
- Traş Kolonyası
- Koltuk altı Jel
- Sıvı Sabun
- Banyo kesesi
- 3'ü bir arada Şampuan
- Diş Macunu
- Diş Fırçası
- Kulak Çubuğu
- Kulak Tıkacı
- Göz Bandı
- Tırnak Makası
- Arko Nem Krem
- Pudra – ilaçlı
- Selpak
- Islak Mendil
- Yara Bandı
- Boğaz Pastili
- Burun Açıcı Sprey
- Vitamin
- Ağrı Kesici
- Çamaşır Filesi
- Silikon Taban
- Vatka
- Bot Boyası
- Temizleme Fırçası
- İğne İplik Seti
- Çengelli İğne (10-15 Adet)
- Bot Kilidi
- Dolap Kilidi
- Boyun askılı cüzdan
- Siyah Pilot Kalem ve Not Defteri
- Kontörlü Kart
- Kol Saati
ASKERDE NELER VERİLİYOR?
- Parka (1 adet)
- Elbise – Apoletsiz (1 adet)
- Gömlek – Apoletsiz (1 adet)
- Yazlık ve kışlık şapka (1 adet)
- Eşofman Takımı (1 adet)
- Pijama takımı (1 adet)
- Kışlık ya da yazlık bot (1 adet)
- Spor ayakkabısı (1 adet)
- Terlik (1 adet)
- Kışlık ya da yazlık çorap (2 adet)
- Spor çorap (1 adet)
- Don (2 adet)
- Yün içlik (1 adet)
- Fanila (2 adet)
- Atlet (1 adet)
- Eldiven (1 adet)
- Palaska (1 adet)
- Çanta (1 adet)
- Spor şortu (1 adet)
- Banyo şortu (1 adet)
- Banyo havlusu (1 adet)
- Yüz havlusu (1 adet)
- Diş macunu (1 adet)
- Diş fırçası (1 adet)
- Şampuan (Aylık 200 ml.)
- Traş Köpüğü (Aylık bir tüp)
- Permatik (Aylık 4 adet)
- Kulak tıkacı (1 adet)
- Nefte (1 adet)
- Künye levhası (2 adet)
- Künye zinciri (1 adet)
CELP DÖNEMİ NEDİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Askerlik çağına gelmiş, erkek çocuklarının nüfusa bağlı oldukları il yada ilçedeki askerlik şubeleri tarafından askere alınacakları dönemi yada zamanı gösteren çizelgelere "Celp dönemi" denir.
Celp dönemi birbirini takip eden iki celbin, başlangıç tarihleri arasındaki süredir. Türkiye'de lise mezunu kişiler 12 ay, 4 yıllık üniversite mezunu kişiler ise 6 ay kısa dönem askerlik yapıyorlar. 4 yıllık üniversite mezunlarının kısa dönem mi yoksa uzun dönem mi askerlik yapacağı çeşitli faktörlere bağlı olarak bilgisayar ortamında gerçekleştiriliyor.
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