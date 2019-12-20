: Askere giden ünlü rapçi Ezhel, kamuflajlı fotoğraflarını paylaştı

20.12.2019 07:26 | Son Güncelleme: 20.12.2019 07:40

Çıkardığı her şarkıyla adından söz ettirmeyi başaran ünlü rapçi Ezhel, askere gitti. Eksi 2 derecede fotoğraf paylaşan Ezhel, "Bedelini ödedik içimiz dona dona" notunu yazdı.

ASKERDEN İLK KARELERİ PAYLAŞTI

Geçtiğimiz ay verdiği son konserinde askere gideceğini duyuran Ezhel'den ilk fotoğraflar geldi. Vatani görevini yapmak için sabahın ilk saatlerinde uyanan Ezhel, -2 derecede ağzından duman çıkarttığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ezhel daha sonra yaptığı paylaşımı ise içtima alınmasını beklerken yaptı. Rapçi bu fotoğrafını da son çıkardığı 'Aya' isimli şarkısından esinlenerek "Götür beni içtimaya aya aya" notuyla yaptı.

"EN BÜYÜK ASKER BİZİM ASKER"

Geçtiğimiz ay Volkswagen Arena'da sahneye çıkan Ezhel, konserin sonunda annesini yanına çağırmış ve askerlik haberini vermişlerdi. Anne Ulya Turgut, "Herkese merhaba. Oğluma gösterdiğiniz sevgi ise annesi olarak çok teşekkür ederim. 2019'un son konseri Sercan'ı askere gönderiyoruz. En büyük asker bizim asker" demişti. Annenin bu sözlerinin ardından konsere gelen kalabalık "En büyük asker bizim asker" tezahüratları yapmıştı. Ezhel ise hayranlarının sevgi gösterisine asker selamı ile karşılık vermişti.

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