Askerde vurulan Hüseyin Ildız, 8 yıl sonra şehit sayıldı
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Askerde vurulan Hüseyin Ildız, 8 yıl sonra şehit sayıldı

Askerde vurulan Hüseyin Ildız, 8 yıl sonra şehit sayıldıVATANİ görevini yaptığı Çorum'un Osmancık ilçesi Askerlik Şubesi'nde 8 yıl önce bir başka askerin silahından çıkan kurşunla vurularak yaşamını yitiren Piyade Çavuş Hüseyin Ildız (21), ailesinin verdiği hukuk mücadelesi sonrası vazife...

22.07.2020 18:39 | Son Güncelleme: 22.07.2020 18:50

Askerde vurulan Hüseyin Ildız, 8 yıl sonra şehit sayıldı

VATANİ görevini yaptığı Çorum'un Osmancık ilçesi Askerlik Şubesi'nde 8 yıl önce bir başka askerin silahından çıkan kurşunla vurularak yaşamını yitiren Piyade Çavuş Hüseyin Ildız (21), ailesinin verdiği hukuk mücadelesi sonrası vazife malulü sayıldı. Ayşe Ildız da "8 yıldır bugünü bekledik. Tek dileğim buydu. Çocuğum şehit sayıldı ve haklarına kavuştu" dedi.

Çorum'un Osmancık ilçesi Askerlik Şubesi'nde 2012 yılında vatani görevini yaparken bir başka askerin silahının ateş alması sonucu yaşamını yitiren Piyade Çavuş Hüseyin Ildız için Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi ile Ildız ailesinin 8 yıl süren hukuk mücadelesi tamamlandı. Hukuk süreci sonunda Piyade Çavuş Hüseyin Ildız vazife malulü sayılarak şehitlik haklarına kavuştu. Bugün Şehit Piyade Çavuş Hüseyin Ildız'ın ailesiyle Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehidin fotoğrafını dernek duvarında sergilenen şehit fotoğraflarının yanına astı.

İsmail Kumartaşlı, Ildız'ın 16 Aralık 2012'de Çorum'un Osmancık Askerlik Şubesi'nde vatani görevini yaparken, başka bir askerin silahıyla vurulması sonucunda vefat ettiğini belirterek, defalarca şehit sayılması için yaptıkları başvuruların reddedildiğini, ancak mücadelenin sonunda aileye mutlu haberi verdiklerini söyledi. Kumartaşlı, "Tüm müracaatların sonrasında ilgili kurumlar başvurularımıza ret cevabı vermişti. O dönem aktif olan Askeri Yüksek İdari Mahkemelerine başvurduk sonuç hep ret gelmişti. 15 Temmuz sonrasında bizim davalarımızın sivil idari mahkemelerine geçmesinden dolayı tekrar avukatımız Serpil Öztürk tarafından yeni müracaatlar yapıldı. Uzun bir hukuk mücadelesi sonrasında bugün itibarıyla Anıtkaya nüfusuna kayıtlı Piyade Çavuş Hüseyin Ildız şehit sayıldı. Annemize vazife malulü tüm hakları verildi. Şehidimizin babası Veysel amcamız da bugünleri görmüş olsaydı, oğlunun vefatından sonra üzüntüye dayanamadı ve üzücü bir rahatsızlık sonrası geçen yıl kendisini kaybettik. Duamız şu yönde, Veysel amcamız şehit oğlunun yanındadır inşallah ve bu sevinçli haberden kendisinin de haberdar olduğunu düşünüyoruz" dedi.

'KEŞKE BUGÜNLERİ BABASI DA GÖRSEYDİ'

Şehit annesi Ayşe Ildız da evladının şehit sayılması için çok mücadele ettiklerini ve bunun için 8 yıldır beklediklerini söyledi. Çocuğunun haklarına kavuştuklarını kaydeden anne Ildız, "8 yıldır bugünü bekledik. Tek dileğim buydu. Çocuğum şehit sayıldı ve haklarına kavuştu. Babası da olsaydı bugünleri görmek isterdi" diye konuştu.

Askerde vurulan Hüseyin Ildız, 8 yıl sonra şehit sayıldı

Kaynak: DHA

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