Asker eşlerinden dizi setine ziyaret

16.12.2019 10:13 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:18

Sınırda görevli asker eşleri, Güvercin dizi setini ziyaret ederek çiçek taktim etti.



Güvercin dizisi setini ziyaret eden asker eşleri, ünlü oyuncu Nursel Köse ile keyifli dakikalar geçirdi. Dizi oyuncuları Nursel Köse, Menderes Samancılar, Devrim Saltoğlu, Toprak Sağlam, Bülent Bilgiç, Eslem Akar, Genco Özak, Mehmet Ali Nuroğlu da, asker eşleriyle yakından ilgilenerek, "İyi ki onlar var. Askerimiz sayesinde bizlerde huzur ve güven içerisinde işimizi yapıyoruz. En önemlisi de güvenle yaşamak. Tüm askerlerimize hayırlı görevler diliyoruz. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet" dedi.



Ünlü yönetmen Altan Sönmez de Güvercin dizisi ekibine nazik ziyaretlerinden dolayı asker eşlerine teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA