Asker eğlencesinde havaya ateş açtı; 5 kişi yaralı
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Asker eğlencesinde havaya ateş açtı; 5 kişi yaralı

Asker eğlencesinde havaya ateş açtı; 5 kişi yaralı
Demirören Haber Ajansı / Atilla Atmaca - Haberler | Güncel

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, Mücahit Ö.'nün (20) asker eğlencesinde av tüfeğiyle havaya ateş açması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, Mücahit Ö.'nün (20) asker eğlencesinde av tüfeğiyle havaya ateş açması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam Ziya Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. Mücahit Ö., mahallede düzenlenen asker eğlencesinde av tüfeğiyle havaya ateş açtı. Umutcan Ç. (17), Doğan Ç. (20), Fatih D. (17), Ferhat Ö. (33) ve Tayfur F. (18), vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine adrese sevk edilen sağlık görevlilerince ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Mücahit Ö., polis tarafından evinde av tüfeğiyle yakalandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla Atmaca

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