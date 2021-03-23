Asker adayları pazar esnafını ziyaret edip oyun havası oynadı
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Asker adayları pazar esnafını ziyaret edip oyun havası oynadı

23.03.2021 12:11 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:22
Asker adayları pazar esnafını ziyaret edip oyun havası oynadı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde asker adayı gençler askere gitmeden önce ilçede sürdürülen geleneksel ziyaretleri yapıp oyun havası oynadı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde asker adayı gençler askere gitmeden önce ilçede sürdürülen geleneksel ziyaretleri yapıp oyun havası oynadı.

Şuhut'ta 2002-02 asker adayları kapalı pazar yerinde pazar esnaflarını ziyaret ederek pazar ortasında oyun havası oynadı. Pazar esnafları ile hatıra fotoğrafları çektiren asker adayları "Her şey vatan için" sloganı attı.

Asker adayı Veli Akkaya konu ile ilgili açıklamalarında, "Vatani görevimizi yapmak için asker gezisi yapmaktayız. Canımızla, yüreğimizle vatani görevimizi yapmak için askere gideceğiz. Şuhut Kapalı Pazar Yerinde abilerimizle, ablalarımızla bütün esnaflarımızla bir araya gelerek onları ziyarette bulunduk" dedi.

Pazarcı esnafı Pala Ali Osman ise konu ile ilgili açıklamalarında, "Askerlerimiz geldi bizi mutlu ettiler. İnşallah Allah mutlu etsin. İnşallah Cenab-ı Allah burunlarını kanatmadan geri gönderirsin" ifadelerine yer verdi - AFYONKARAHİSAR

Asker adayları pazar esnafını ziyaret edip oyun havası oynadı
Asker adayları pazar esnafını ziyaret edip oyun havası oynadı
Asker adayları pazar esnafını ziyaret edip oyun havası oynadı
Asker adayları pazar esnafını ziyaret edip oyun havası oynadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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