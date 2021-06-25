Aşka Sevdalanma şiiri - Fuzuli Aşka Sevdalanma şiiri
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Aşka Sevdalanma şiiri - Fuzuli Aşka Sevdalanma şiiri

Aşka Sevdalanma şiiri - Fuzuli Aşka Sevdalanma şiiri
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Fuzuli'nin Aşka Sevdalanma şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Aşka Sevdalanma şiiri Fuzuli tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Aşka Sevdalanma şiiri Fuzuli Aşka Sevdalanma şiiri

Aşka Sevdalanma şiiri Fuzuli'nin önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Aşka Sevdalanma" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Fuzuli Aşka Sevdalanma şiiri

AŞKA SEVDALANMA

Can verme sakın aşka aşk afeti candır

Aşk afeti can olduğu meşhuru cihandır

Sakın isteme sevdayı gam aşkta her an

Kim istedi sevdayı gamlı aşk ziyandır

Her ebrulu güzel elinde bir hançeri honriz

Her zülfü siyah yanında bir zehirli yılandır

Yahşi görünür yüzleri güzellerin emma

Yahşi nazar ettikte sevdaları yamandır

Aşk içre azap olduğu bilirem kim

Her kimseki aşıktır işi ahü figandır

Yadetme güzel gözlülerin merdümi çeşmin

Merdüm deyip aldanma kim içtikleri kandır

Gel derse Fuzuli ki güzellerde vefa var

Aldanmaki şair sözü elbette yalandır.

Kaynak: Antoloji.com -Fuzuli Aşka Sevdalanma şiiri

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Aşka Sevdalanma şiiri - Fuzuli Aşka Sevdalanma şiiri - Haberler
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