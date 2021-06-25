Aşka Sevdalanma şiiri - Fuzuli Aşka Sevdalanma şiiri
Fuzuli'nin Aşka Sevdalanma şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Aşka Sevdalanma şiiri Fuzuli tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Aşka Sevdalanma şiiri Fuzuli Aşka Sevdalanma şiiri
Aşka Sevdalanma şiiri Fuzuli'nin önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Aşka Sevdalanma" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Fuzuli Aşka Sevdalanma şiiri
AŞKA SEVDALANMA
Can verme sakın aşka aşk afeti candır
Aşk afeti can olduğu meşhuru cihandır
Sakın isteme sevdayı gam aşkta her an
Kim istedi sevdayı gamlı aşk ziyandır
Her ebrulu güzel elinde bir hançeri honriz
Her zülfü siyah yanında bir zehirli yılandır
Yahşi görünür yüzleri güzellerin emma
Yahşi nazar ettikte sevdaları yamandır
Aşk içre azap olduğu bilirem kim
Her kimseki aşıktır işi ahü figandır
Yadetme güzel gözlülerin merdümi çeşmin
Merdüm deyip aldanma kim içtikleri kandır
Gel derse Fuzuli ki güzellerde vefa var
Aldanmaki şair sözü elbette yalandır.