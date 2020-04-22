Aşk yaşamaya başladılar
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Arnavutköy, Habertürk, Yörüklü, Magazin, Haber

Aşk yaşamaya başladılar

Aynı dizide rol alan oyuncu Yiğitcan Ergin ile Ela Yörüklü, aşk yaşamaya başladı. İki sevgilisi canlandıran Ergin ile Yörüklü, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de yürüyüş yaparken görüntülendi

22.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:42
Aşk yaşamaya başladılar

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 'Arka Sokaklar' dizisinde iki sevgiliyi oynayan Yiğitcan Ergin ile Ela Yörüklü'nün aşkı gerçek oldu. İkili, önceki gün Arnavutköy'de yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Görüntülendiklerini fark eden Ergin ve Yörüklü, rahat tavırlarıyla yollarına devam etti.

Kaynak: Snob Magazin

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