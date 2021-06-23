Aşk Yakar Hint dizisi ne zaman başlayacak? Aşk Yakar yeni sezon ne zaman?

Oyuncu kadrosu kadar konusuyla da dikkat çeken bir yapım olan Aşk Yakar adlı Hint dizisi ilgi toplamaya devam ediyor. Bu kapsamda "Aşk Yakar Hint dizisi ne zaman başlayacak? Aşk Yakar yeni sezon ne zaman?" sorularının yanıtları merak ediliyor.

Aşk Yakar Hint dizisi ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Orijinal adı Zindagi ki Mehek olan Aşk Yakar adlı Hint dizisi, 2016-2018 yılları arasında yayınlandı.Aşk Yakar yeni sezon ne zaman?

AŞK YAKAR HİNT DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yayınlandığı dönemde büyük ses getiren Zindagi ki Mehek, 'Aşk Yakar' adıyla Kanal 7 ekranlarında sevenleriyle buluşacak. Mehek ve Shaurya'nın sürprizlere gebe olan aşkı, Aşk Yakar ile izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatacak.

Kanal 7'nin yeni yayınlanmaya başlayacak olan Hint dizisi Aşk Yakar, 21 Haziran 2021 Pazartesi günü izleyici karşısına çıkacak. Aşkın her türlü sorunu yenebileceğini anlatan Aşk Yakar 21 Haziran'dan itibaren hafta içi 20:50, hafta sonu 22:20'de Kanal 7'de…

AŞK YAKAR KONUSU

Bir tarafta güzeller güzeli ve yetenekli Mehek, diğer tarafta yakışıklılığıyla dikkat çeken Shaurya… Mehek ve Shaurya'nın gelgitlerle dolu aşkının anlatıldığı Zindagi Ki Mehek, Aşk Yakar adıyla Kanal 7 ekranlarındaki yerini alacak. Mehek orta sınıf bir kız iken Shaurya zengin ve varlıklı bir restoran sahibidir. Mehek'in yemek pişirme tutkusu ölen annesi tarafından ona miras kalmıştır. Herkes Mehek'in yaptığı yemeği çok sever. Mehek'in bu yeteneğini bilen ailesi onu ünlü bir yemek yarışmasına katılması için ikna etmeye çalışır. Ülke genelinde izlenen yarışmanın jüri koltuğunda ise Shaurya Khanna oturur. Mehek ve Shaurya'nın birbirinden tamamen farklı olan hayatları bu yemek yarışmasında kesişir. Shaurya kibriyle herkese tepeden bakarken, Mehek yardımseverliğiyle herkesin kalbini kazanır. Yarışma başladığında, Shaurya orta sınıfa mensup olduğu için Mehek'ten nefret eder ve onu yargılar. Mehek Shaurya'nın düşüncelerini değiştirmeyi başarabilecek mi?

Aşkın ve iyiliğin her türlü engeli aşacağına inanan Mehek ile gurundan asla ödün vermeyen Shaurya'nın aşkla olan sınavı Aşk Yakar'da izleyicilerin kalplerine dokunacak.

Aşkın her türlü sorunu yenebileceğini anlatan Aşk Yakar yakında Kanal 7'de…

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