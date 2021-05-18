Aşk ve Canavarlar Filmi
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Aşk ve Canavarlar, hayallerindeki kız ile birlikte olabilmek için canavarlarla dolu kıyamet sonrası bir dünyada hayatta kalmaya çalışan bir adamın hikayesini anlatıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Michael Matthews oturuyor.
Yönetmen: Michael Matthews
Senaryo: Matthew Robinson (II), Brian Duffield
Oyuncular: Dylan O'Brien, Jessica Henwick, Michael Rooker
Filmin Türü: Bilim Kurgu
Orijinal Adı: Love And Monsters
Yapımcı Firma: Netflix
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 14.04.2021
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Kaynak: InterSinema.com