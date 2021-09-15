Aşk Tesadüfleri Sever 2 filmi oyuncuları kim? Aşk Tesadüfleri Sever 2 filmi konusu, oyuncuları ve Aşk Tesadüfleri Sever 2 özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Aşk Tesadüfleri Sever 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aşk Tesadüfleri Sever 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Aşk Tesadüfleri Sever 2 konusu nedir, Aşk Tesadüfleri Sever 2 oyuncuları kimler ve Aşk Tesadüfleri Sever 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

2010 yapımı Aşk Tesadüfleri Sever filminin devam halkası olan yapımın yönetmen koltuğunda bu defa Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak birlikte oturuyor. Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz'ın başrollerini üstlendiği filmde, 1960'lardan günümüze uzanan romantik bir yolculuğa çıkılıyor.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 2 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Ömer Faruk Sorak, İpek Sorak

Oyuncular: Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan, Aytaç Şaşmaz, Zuhal Olcay

Tür: Romantik

Yapım Yılı: 2020 (124 dk)

Vizyon Tarihi : 31 Ocak 2020 Cuma Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Senaryo: İpek Sorak, Nuran Evren Şit Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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