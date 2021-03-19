Aşk sorularını yanıtsız bırakan Hande Erçel, kafaları karıştırdı

Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin ile adı aşk dedikodularına karışan Hande Erçel'in genç iş insanı Murat Akdoğan'la ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı. Bugün objektiflere takılan Erçel, gazetecilerin hem Bürsin'le hem de Akdoğan'la ilgili sorduğu aşk sorularını yanıtsız bıraktı. Erçel'in bu tavrı akılları yeniden karıştırdı.

FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin ile başrolü paylaşan Hande Erçel, haklarında çıkan aşk iddialarını yeni aşkı Murat Akdoğan ile birlikte durdurmuştu.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Ancak bugün cilt bakımı için gittiği bir güzellik merkezi çıkışı görüntülenen Hande Erçel'e gazetecilerden yeni sevgilisi ve Kerem Bürsin'le ilgili sorular geldi. Gazetecilerin ısrarlı sorularını yanıtsız bırakan Erçel, hızla arabasına binerek bulunduğu yerden uzaklaştı. Erçel'in aşk sorularını yanıtsız bırakması kafaları karıştırırken, kiminle aşk yaşadığı konusu ise muallakta kaldı.