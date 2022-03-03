Aşk Sana Benzer nerede çekildi? Aşk Sana Benzer ne zaman çekildi? Aşk Sana Benzer oyuncuları, konusu!
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Başrollerini Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in paylaştığı 2014 yapımı Türk filmi hakkında Aşk Sana Benzer nerede çekildi? sorusunun yanıtı merak ediliyo 23 Ocak 2015'te vizyona giren yapım bir aşk hikâyesidir. Muğla'da bir sahil kasabasında geçmektedir. Peki, Aşk Sana Benzer ne zaman çekildi? Aşk Sana Benzer konusu ne? Aşk Sana Benzer oyuncuları kimler?
Aşk Sana Benzer nerede çekildi sorusunun yanıtı merak ediliyor. Başrollerini Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in paylaştığı 2014 yapımı Türk filmidir. 23 Ocak 2015'te vizyona giren yapım bir aşk hikâyesidir. Muğla'da bir sahil kasabasında geçmektedir. Peki, Aşk Sana Benzer ne zaman çekildi? Aşk Sana Benzer konusu ne? Aşk Sana Benzer oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde…
Deniz dondurmacı, Ali ise balıkçıdır. Deniz'in eski hayatını unutmak için geldiği sahil kasabasında dondurmacıda çalışmaya başlar. Dondurma malzemesi almak için çıktığındaysa Ali'yle karşılaşır. Ali ilk gördüğü andan itibaren Deniz'e vurulmuştur ve peşini hiç bırakmayacaktır.
Aşk Sana Benzer, başrollerini Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in paylaştığı 2014 yapımı Türk filmidir. 23 Ocak 2015'te vizyona giren yapım bir aşk hikâyesidir. Muğla'da bir sahil kasabasında geçmektedir. Deniz dondurmacı, Ali ise balıkçıdır. Deniz'in eski hayatını unutmak için geldiği sahil kasabasında dondurmacıda çalışmaya başlar. Dondurma malzemesi almak için çıktığındaysa Ali'yle karşılaşır. Ali ilk gördüğü andan itibaren Deniz'e vurulmuştur ve peşini hiç bırakmayacaktır.
Aşk Sana Benzer, Milas'a bağlı Kıyıkışlacık Mahallesi, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Caddesi ve tarihi sokaklarda çekildi.
Burak Özçivit – Ali
Fahriye Evcen – Deniz/Defne
Selim Bayraktar – Aykut
Yavuz Bingöl
Kaya Akkaya
Birsen Dürülü
Burçin Işık
Şamil Kafkas