Aşk Olsun filmi konusu nedir? Aşk Olsun oyuncuları ve fragmanı
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Aşk Olsun filmi konusu nedir? Aşk Olsun oyuncuları ve fragmanı

Aşk Olsun filminde; aşk doktoru olarak karşımıza çıkan İlker Aksum'un, ondan yardım isteyen genç kızın isteği üzerine eski aşıkları bir araya getirebilmek için çabalamasının yanında, kendi aşk hayatının da birden alev alması anlatılıyor. Aşk Olsun filmi fragmanı izle...

12.06.2020 10:58 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:06

Aşk Olsun filmi 2015 yılında vizyona giren yerli romantik filmdir. Filmin yönetmenliğini Neslihan Yıldız Alak ile Murat Serezli yürüttü. Senaryosunu Eşref Dinçer kaleme aldı. Başrollerde ise İlker Aksum, Sedef Avcı, Kenan Ece ve Selen Seyven yer alıyor.

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AŞK OLSUN OYUNCULARI

Romantik komedi türündeki Aşk Olsun filmi, aşk doktoru olarak nam salmış olan Ozan'ın başına gelenleri, aşk sarmallarını konu ediniyor. Başarılı oyuncu kadrosuyla Aşk Olsun oyuncuları şöyle:

İlker Aksum

Sedef Avcı

Kenan Ece

Selen Seyven

Betül Arım

Ragıp Gülen

Gizem Denizci

Aşk Olsun filmi konusu nedir? Aşk Olsun oyuncuları ve fragmanı

AŞK OLSUN FİLMİ KONUSU

Kadınlara aşk doktorluğu yapan Ozan, yeni müşterisi Ceyda ise ayrıldığı sevgilisi Caner'e geri dönmek için Ozan'dan yardım ister. Fakat Caner bu arada eski aşkını unutmak için yeni bir ilişkiye başlamıştır bile. Aşıklara, aşklara çözüm bulan Ozan ise bir gün ansızın Pınar ile karşılaşır ve aşık olur. Bu arada eski sevgililerin yeniden biraraya gelmesi için bir oyun planlayan Ozan'ın tüm çalışmaları Pınar nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanır. Peki, bu kaosun içinden mutlu bir ilişki çıkabilecek mi?

Aşk Olsun filmi konusu nedir? Aşk Olsun oyuncuları ve fragmanı
Aşk Olsun filmi konusu nedir? Aşk Olsun oyuncuları ve fragmanı
Aşk Olsun filmi konusu nedir? Aşk Olsun oyuncuları ve fragmanı
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