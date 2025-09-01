Aşk Mevsimi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?
Sinemaseverlerden büyük ilgi gören Aşk Mevsimi filmi, beyaz perdedeki yolculuğunun ardından şimdi televizyon ekranlarında da seyircilerin karşısına çıkıyor. Romantik hikâyesiyle dikkat çeken yapım, izleyenlerden olumlu yorumlar almaya devam ediyor.
Televizyon gösterimiyle yeniden gündeme gelen Aşk Mevsimi, hem konusu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla merak uyandırıyor. Filmi izlemeyi planlayanlar için "Aşk Mevsimi'nin hikâyesi nedir?", "Oyuncuları kimlerdir?" ve "Filmin özeti nasıl?" gibi soruların yanıtlarını sizler için derledik.
AŞK MEVSİMİ FİLMİ KONUSU
Şirin ile Ali Yaman'ın yolu genç yaşta Bozcaada'da kesişir. Aralarındaki bağ zamanla derinleşse de yıllar geçtikçe ilişkileri karmaşık bir hâle gelir. Biri aşkın rüzgârına kapıldığında, diğeri farklı bir dönemde hislerini yoğun yaşar. Bir türlü aynı anda aynı duygularda buluşamayan ikilinin öyküsü, aşk ile mutluluğun zamanlama üzerine kurulu çelişkilerini çarpıcı bir şekilde ele alır.
AŞK MEVSİMİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
• Dilan Çiçek Deniz – Şirin
• Cem Yiğit Üzümoğlu – Ali Yaman
• Duygu Sarışın
• Fırat Tanış – Altan
• Hakan Bilgin
• Ertuğrul Postoğlu
• Lila Gürmen
• Mert Asutay
• Çiçek Dilligil
• Murat Karasu
• Perihan Savaş