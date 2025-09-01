Aşk Mevsimi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Televizyon gösterimiyle yeniden gündeme gelen Aşk Mevsimi, hem konusu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla merak uyandırıyor. Filmi izlemeyi planlayanlar için "Aşk Mevsimi'nin hikâyesi nedir?", "Oyuncuları kimlerdir?" ve "Filmin özeti nasıl?" gibi soruların yanıtlarını sizler için derledik.

AŞK MEVSİMİ FİLMİ KONUSU

Şirin ile Ali Yaman'ın yolu genç yaşta Bozcaada'da kesişir. Aralarındaki bağ zamanla derinleşse de yıllar geçtikçe ilişkileri karmaşık bir hâle gelir. Biri aşkın rüzgârına kapıldığında, diğeri farklı bir dönemde hislerini yoğun yaşar. Bir türlü aynı anda aynı duygularda buluşamayan ikilinin öyküsü, aşk ile mutluluğun zamanlama üzerine kurulu çelişkilerini çarpıcı bir şekilde ele alır.

AŞK MEVSİMİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Dilan Çiçek Deniz – Şirin

• Cem Yiğit Üzümoğlu – Ali Yaman

• Duygu Sarışın

• Fırat Tanış – Altan

• Hakan Bilgin

• Ertuğrul Postoğlu

• Lila Gürmen

• Mert Asutay

• Çiçek Dilligil

• Murat Karasu

• Perihan Savaş