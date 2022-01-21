Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman? Aşk Mantık İntikam 29. bölüm bugün var mı? Aşk Mantık İntikam 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Aşk Mantık İntikam dizisi izlemek isteyen izleyiciler Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman, Aşk Mantık İntikam 29. bölüm bugün var mı, Aşk Mantık İntikam son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

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AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Atlas'ın kendi oğlu olduğunu öğrenen Ozan, hayatının en büyük şaşkınlığını yaşamaktadır. Esra ile yüzleştiğinde oğlunu yıllardır kendisinden sakladığı için ona çok kızar. Esra ise son yaşananlardan sonra Çınar'ı terk ederek aile evine yerleşir. Atlas için oynamak zorunda kaldığı evlilik oyununu daha fazla sürdüremeyecektir. Boşanmaya karar verir. Esra boşanmakta ne kadar kararlı ise Çınar da onu ve Atlas'ı kaybetmemekte bir o kadar kararlıdır. Bunun için bulduğu yol ise Esra ile ilişkisinin sonunu getirecektir.

Mert tehlikesini ilk anda savuşturmayı başaran Çağla, Ozan'ın içinde bulunduğu durumdan faydalanmaya kalksa da yaptığı hesaplar kendisinin aleyhine döner. Ozan, hiç beklemediği bir yerden aldığı bilgiyle Mert düğümünü çözmeye başlayacaktır. Ozan'ın, boşanma davasında yaptığı beklenmedik hamle, herkesin hayatını kökten değiştirecektir. Özellikle de Esra, Ozan ve Atlas'ın…

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Esra ve Ozan evlenmişlerdir. Aynı evde yaşayıp Atlas'a ve ailelerine mutlu bir çiftmiş gibi davranmaktadırlar. Atlas Ozan'a hala baba dememektedir. Ozan ise olanlardan dolayı Esra'yı affedememiştir. Şirketin zor bir duruma düşmesi ikilinin tekrar sorunlarla beraber uğraşmasına neden olurken Esra ister istemez Ozan'dan etkilenmeye başlar. Diğer yandan Ozan'la ilgili gizli bir ajandası olan Rüya, Ozan ve Esra'nın hayatına yavaş yavaş sızma planları yapmaktadır. Bu konuda ikilinin iyi niyetinden yararlanan Rüya planlarında başarılı olabilecek midir?