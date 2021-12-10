Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman? Aşk Mantık İntikam 25. bölüm bugün var mı? Aşk Mantık İntikam 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diziseverlerin merakla beklediği Aşk Mantık İntikam bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Aşk Mantık İntikam dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman, Aşk Mantık İntikam bölüm bugün mü, Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esra ve Çınar'ı Atlas'la ilgili konuşurken duyan Çağla gerçekleri öğrenmiştir. Bir an evvel Londra'ya dönmeleri için Çınar'a baskı yapar. Fakat Çınar babasını bırakıp gitme konusunda kararsızdır. Esra ise Ozan'dan uzaklaşmak için bir an evvel dönmek istemektedir. Fakat olaylar hiç de Esra'nın beklediği gibi gelişmez. Atlas'ın başına gelenler onun kararını tekrar gözden geçirmesine neden olur. Esra Milenyum Soft'la uğraşan kişiyi araştırırken Ayaz Karakoç ismine ulaşır. Şimdi karşılarındaki soru bu adam kimdir ve neden onlarla uğraşmaktadır…

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ekrem geçen yıllarda Zümrüt'ün evlilik şartlarını yerine getirmeyi başarmıştır. Sonunda mutlu sona yaklaşmışlardır. Elif ve Ekrem'in düğünleri gerçekleşecektir. Esra bu düğün için yıllar sonra İstanbul'a döner. Onu bırakıp gittiği için Esra'ya karşı öfkeli olan Ozan onunla hiç beklemediği bir yerde karşılaşır. Öyle değilmiş gibi davransalar da ikisi de birbirlerini unutmamışlardır. Ama artık aralarında aslında ikisini birbirlerine ömür boyu bağlayacak olan bir sır vardır…

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet