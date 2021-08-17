Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman? Aşk Mantık İntikam 9. bölüm bugün var mı? Aşk Mantık İntikam 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esra ve Ozan, Ozan'ın hocasının evinde hiç olmadıkları kadar yakınlaşmışlardır. Ozan'ın sorusu, Esra'yı kendine getirir. "Buraya kadar beni neden takip ettin?" Duygularından kaçan Esra,Ozan'a kaçak cevaplar verse de bu soruların asıl cevabı Esra'yı alt üst edecektir. Bunların yanı sıra ikisinin eskiden evli olduğunu bilen birinin şirkete gelmesiyle ortalık karışır. Adamın, Ozan ve Esra'dan bu sırrı açıklamama karşılığı bir isteği vardır. Bu istekle birlikte ikilimiz yeni bir maceraya yelken açarlar.

Yalçın'ın hareketlerinden şüphelenen Menekşe, aldatıldığını düşünerek içine kapanır. Menekşe'yle istediği gibi kavga edemeyen Zümrüt, Menekşe'yle dayanışma gösterecek, düşmanlık şimdilik askıya alınacak, Menekşe ve Zümrüt müttefik olacaklardır. Yalçın'ı takip eden ikili gördükleri manzara karşısında şok olacaktır.

Esra, Ozan'a giderek daha çok kapıldığını fark ederek ondan uzak durmaya karar verir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz. Ancak bunun için yaptığı her hamle onları daha da yakınlaştırınca Esra iyice köşeye sıkışmış hisseder. Bu durumda bir karar vermesi gerekiyordur. Ya duygularıyla yüzleşecek ya da sonsuza kadar kaçacaktır.