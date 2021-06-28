Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı izle! Aşk Mantık İntikam 3. Bölüm fragmanı izle! Aşk Mantık İntikam son bölümde neler oldu?

Aşk Mantık İntikam dizisi Cunning Single Lady adlı Kore dizisinden uyarlanmıştır. Birbirinden başarılı oyuncuları bir araya getiren No:9 Productions yapımı Aşk Mantık İntikam dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz son bölüm izle! aratmaktadır. Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı izle! Aşk Mantık İntikam 3. Bölüm fragmanı izle! Aşk Mantık İntikam son bölümde neler oldu? Aşk Mantık İntikam son bölüm izle!

Aşk Mantık İntikam dizisi Cunning Single Lady adlı Kore dizisinden uyarlanmıştır. Birbirinden başarılı oyuncuları bir araya getiren No:9 Productions yapımı Aşk Mantık İntikam dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz son bölüm izle! aratmaktadır. Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı izle! Aşk Mantık İntikam 3. Bölüm fragmanı izle! Aşk Mantık İntikam son bölümde neler oldu? Aşk Mantık İntikam son bölüm izle! İşte detaylar haberimizde…

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan'ı tekrar etkileme planıyla şirkette çalışmaya başlayan Esra, daha ilk iş gününde planlarının sandığı kadar kolay gerçekleşmeyeceğini anlar. Ozan Esra'yı pes etmesi için zorlarken Esra da vazgeçmemek için direnir. Çağla ise Ozan'ın Esra'ya davranışlarını tuhaf bulup sorgulamaktadır. Ortağı olduğu şirkette babası yüzünden stajyer olarak çalışmaya başlayan Çınar, kendini ilk fırsatta kovdurmayı düşünürken Esra'nın da orada çalışmaya başladığını görüp çok sevinir. Diğer yandan mahalleye geri dönen Zümrüt ile Menekşe arasındaki ezeli düşmanlık kaldığı yerden devam eder. Ekrem'in düşman ailenin kızı Elif'e aşık olması işleri iyice karıştırır. Zümrüt ise Ozan'ı mahalleden bir kızla evlendirirse, Esra tehlikesinden tamamen kurtulacağını düşünür. Bütün bu olanlara çok sinirlenen Esra, abisi Ekrem'i de dahil ettiği bir planla Ozan'a bir ders vermeye karar verir. Ancak bu maceranın sonu büyük bir sürprizle sonuçlanacaktır…

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE!

AŞK MANTIK İNTİKAM KONUSU NEDİR?

Esra garsonluk yapmaktadır ve artık hayatın zorluğundan sıkılarak yaşam standardının değişmesi için mühendis Ozan'la mantık evliliği yapmıştır. Ancak bu evlilikte maddi, manevi zorluklar yaşayınca evliliği bitirmek zorunda kalmıştır. Boşandıktan sonra Ozan bir yazılım şirketi açıp çok zengin olur. Ve bir gün Leyla bu şirkette işe başlar.

AŞK MANTIK İNTİKAM OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in yer aldığı dizide ayrıca Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı isimler de rol alıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!