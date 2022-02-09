Aşk Mantık İntikam final mi yapıyor? Aşk Mantık İntikam bitti mi?

Sevilen dizilerden Aşk Mantık İntikam ve Kanunsuz Topraklar için Fox TV tarafından final yapma kararı verildi. Burcu Özberk'in başrolde yer aldığı yapım, 8 hafta sonra 39. bölümü ile ekranlara veda edecek. Bir diğer dizi olan Kanunsuz Topraklar'ın final tarihi ise 9 Şubat olarak belirlendi.

AŞK MANTIK İNTİKAM FİNAL Mİ YAPIYOR?

Başrollerinde İlhan Şen ve Burcu Özberk'in yer aldığı sevilen dizi Aşk Mantık İntikam, 8 hafta sonra 39. bölümü ile ekranlara veda edecek. Son haftalarda reytingleri düşmeye başlayan diziden Burak Yörük, Melisa Döngel ve Anıl Altan kadrodan ayrılmıştı.

BİR VEDA DA KANUNSUZ TOPRAKLAR'DAN

Ekranlara veda edecek bir diğer dizi ise oyuncu kadrosunda Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili'nin bulunduğu Kanunsuz Topraklar oldu. Güçlü senaryosuyla dikkat çeken yapım, aynı gün yayınlanan Kuruluş Osman ve Sadakatsiz gibi başarılı dizilerle mücadele edemedi. 9 Şubat Çarşamba akşamı final yapacak.

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