Aşk Mantık İntikam Çınar kimdir? Burak Yörük kim, kaç yaşında, nereli?
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Aşk Mantık İntikam Çınar kimdir? Burak Yörük kim, kaç yaşında, nereli?

Aşk Mantık İntikam Çınar kimdir? Burak Yörük kim, kaç yaşında, nereli?
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FOX TV ekranlarına yepyeni bir dizi geliyor. Aşk Mantık İntikam dizisi Cunning Single Lady adlı Kore dizisinden uyarlanmıştır. Birbirinden başarılı oyuncuları bir araya getiren No:9 Productions yapımı Aşk Mantık İntikam dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, başrol oyuncularından Aşk Mantık İntikam Çınar kimdir? Burak Yörük kim, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

FOX TV ekranlarına yepyeni bir dizi geliyor. Aşk Mantık İntikam dizisi Cunning Single Lady adlı Kore dizisinden uyarlanmıştır. Birbirinden başarılı oyuncuları bir araya getiren No:9 Productions yapımı Aşk Mantık İntikam dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, başrol oyuncularından Aşk Mantık İntikam Çınar kimdir? Burak Yörük kim, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

AŞK MANTIK İNTİKAM ÇINAR KİMDİR?

Çınar babasının deyimiyle tam bir 'beyzade'dir. Çağla'yla ikiz olmalarına rağmen ona göre tam aksi bir karakterdedir. Dışadönük, neşeli, sevecen, herkese kolayca güvenen, hayatı ve insanları olduğu gibi kabul eden rahat bir karakteri vardır. Çok iyi kalplidir. Kötülük görmediği için kötülük yapmayı bilmez. Önce güzel bir çocuk, sonra yakışıklı bir genç olduğu için reddedilmeyi de tanımamıştır.

Çok değer verdiği dostu ve söz geçiremediği kalbi arasında büyük bir sınav beklemektedir onu.

BURAK YÖRÜK KİMDİR?

Burak Yörük, 26 Mayıs 1995 yılında İstanbul'da doğan Türk sinema, dizi oyuncusudur. Eğitimini Beykent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde tamamlamıştır. Birçok dizide rol alan genç oyuncu Burak Yörük, Biz Boşanıyoruz, 4N1K, Baraj gibi dizilerde oynamıştır. Şimdilerde FOX TV'nin yeni dizisi Aşk Mantık İntikam' da başrol oyuncuları arasındadır.

Doğum Tarihi: 26 Mayıs 1995

Kaç yaşında: 26 yaşında

Nereli: İstanbul. Türkiye

Eğitim: Beykent Üniversitesi

Rol aldığı diziler

  • 2021-Aşk Mantık İntikam (Çınar)
  • 2020-Baraj (Tarık)
  • 2018- 4N1K (Barış)
  • 2013- Ben Onu Çok Sevdim (Aydın Menderes)
  • 2013- 20 Dakika (Tayfur)
  • 2004- Biz Boşanıyoruz (Cancan)
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