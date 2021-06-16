Aşk Mantık İntikam Çağla kimdir? Melisa Döngel kim, kaç yaşında, nereli?
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Aşk Mantık İntikam Çağla kimdir? Melisa Döngel kim, kaç yaşında, nereli?

Aşk Mantık İntikam Çağla kimdir? Melisa Döngel kim, kaç yaşında, nereli?
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FOX TV ekranlarına yepyeni bir dizi geliyor. Aşk Mantık İntikam dizisi Cunning Single Lady adlı Kore dizisinden uyarlanmıştır. Birbirinden başarılı oyuncuları bir araya getiren No:9 Productions yapımı Aşk Mantık İntikam dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, başrol oyuncularından Aşk Mantık İntikam Çağla kimdir? Melisa Döngel kim, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

FOX TV ekranlarına yepyeni bir dizi geliyor. Aşk Mantık İntikam dizisi Cunning Single Lady adlı Kore dizisinden uyarlanmıştır. Birbirinden başarılı oyuncuları bir araya getiren No:9 Productions yapımı Aşk Mantık İntikam dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, başrol oyuncularından Aşk Mantık İntikam Çağla kimdir? Melisa Döngel kim, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

AŞK MANTIK İNTİKAM ÇAĞLA KİMDİR?

Çağla çok güzel, karizmatik, iyi kalpli, duygusal bir kızdır. Çok iyi okullarda eğitim görmüş, babasından iyi bir terbiye, emektarları Adiloş'tan bolca sevgi almıştır. Rafine zevkleri vardır. Trendleri, modayı takip etmekle birlikte klasikleri hiçbir şeye değişmez. Şirketin üst düzey yöneticilerinden biridir, iş hayatında başarılıdır, zekidir. Zengin ya da güçlü olduğu için kimseyi ezmeyi düşünmez. Detaycıdır, iyi bir gözlemcidir.

Çağla'nın dışarıdan soğuk bir kişilik gibi görünmesine sebep olan istemeden de olsa insanlarla arasına koyduğu mesafedir. Aslında çok kırılgan bir yapısı vardır. İnsanlara çok zor güvenen, duygularını ele vermekten korkan birine dönüşmüştür. Ozan'ı tanır tanımaz hoşlanmasının sebebi de onun dürüst biri olduğunu hemen anlamasıdır.

MELİSA DÖNGEL KİMDİR?

Doğum Tarihi: 18 Eylül 1999

Kaç yaşında: 21 yaşında

Nereli: İstanbul, Türkiye

Eğitim: Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi

Meslek: Oyuncu

Melisa Döngel, 18 Eylül 1999'da İstanbul'da doğanTürk oyuncudur.

Eğitimini, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde tamamladı. İlk güçlü oyunculuk deneyimini, 2016'da Hangimiz Sevmedik dizisinde Sevtap karakterini canlandırdı. Yine aynı tarihte rol aldığı Arka Sokaklar dizisinde Nil karakterini oynadı. 2018'de FOX'ta yayımlanan Bizim Hikaye dizisinde Deniz karakterini canlandırdı. 2020 yılında FOX'ta yayımlanmaya başlayan Sen Çal Kapımı dizisinde Ceren Başar karakterine hayat vermiştir. 2021 yılında Sadakatsiz dizisinde konuk oyuncu olarak rol almıştır.

Filmografi

  • 2016 Arka Sokaklar Nil
  • Hangimiz Sevmedik Sevtap
  • 2017-2018 Elif Süreyya
  • 2018-2019 Bizim Hikaye Deniz Çelik Elibol
  • 2019 Aşk Ağlatır Cemre Balaban
  • 2020-2021 Sen Çal Kapımı Ceren Başar
  • 2021 Sadakatsiz Genç Hicran
  • 2021- Aşk Mantık İntikam
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