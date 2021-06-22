Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten dikkat çeken itiraf!
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Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten dikkat çeken itiraf!

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten dikkat çeken itiraf!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Aşk Mantık İntikam' adlı diziyle ekranlara dönüş yapan Burcu Özberk, önceki gün Metropol İstanbul'da görüntülendi. Özberk, estetik itirafıyla gündem oldu. İşte detaylar...

Arkadaşları ile birlikte geldiği alışveriş merkezinde Beymen mağazısındaki vitrinleri inceleyip daha sonra öğle yemeği yiyen güzel oyuncu arkadaşlarıyla koyu bir sohbete daldı.

Gazetecilerle karşılaşan ünlü oyuncu, estetik yaptırdığı yönündeki iddiaya cevap verdi.

"HİÇ ESTETİĞİM YOK"

Burcu Özberk (31), "Sürekli böyle haberler çıkıyor ama bu yaşıma kadar herhangi bir operasyon geçirmedim ve hiç estetiğim yok" ifadelerini kullandı.

Özberk, "Estetiğe karşı mısınız?" sorusuna ise, "Ufak dokunuşlar yapılabilir, herkes kendini nasıl iyi hissediyorsa öyle yapsın." cevabını verdi.

BURCU ÖZBERK KİMDİR?

Burcu Özberk, 12 Aralık 1989'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunu olan[1] Özberk, İlk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamış, bu dizide Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır.

Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı oyunlarda rol almıştır.

2017-2018 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Aslan Ailem dizisinde oynamıştır. Ardından Direniş Karatay filminde Türkan karakterini canlandırmıştır. En son Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde oynamıştır. 2020'nin Ekim ayında FOX'ta başlayan Çocukluk dizisinde Ayşegül karakterini canlandırmıştır.

Burcu Özberk, 'Aşk Mantık İntikam' adlı dizide Esra karakterini canlandırıyor.

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten dikkat çeken itiraf!
Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten dikkat çeken itiraf!
Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten dikkat çeken itiraf!

Kaynak: Snob Magazin

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