Aşk ihanetle başladı! Genç adam, sevgilisini Merve Boluğur'la aldattı
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Aşk ihanetle başladı! Genç adam, sevgilisini Merve Boluğur'la aldattı

23.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:23
Aşk ihanetle başladı! Genç adam, sevgilisini Merve Boluğur'la aldattı

Uzun süredir bir projede yer almayan Merve Boluğur'un gizemli sevgilisinin Meriç Kırdan olduğu ortaya çıktı. Bir kafe işleten Kırdan'ın sevgilisini Boluğur ile aldattığı iddiası ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

Şimdilerde YouTube kanalına içerikler üreten oyuncu Merve Boluğur, önceki gün sosyal medya hesabından yeni ilişkisini ilan etti. Sevgilisinin yüzünü göstermeden bir poz paylaşan Boluğur'un gizemli aşkının kimliği ve mesleği öğrenildi.

SEVGİLİSİNİ MERVE BOLUĞUR'LA MI ALDATTI?

Posta'da yer alan habere göre; Boluğur'un gizemli aşkının, Şişli'deki bir mekanı işleten Meriç Kırdan isimli bir genç olduğu ortaya çıktı. Neredeyse her yaptığı gündem olan Boluğur hakkında ağızları açık bırakan bir iddia da ortaya atıldı. Meriç'in, uzun süredir beraber olduğu sevgilisini Merve Boluğur ile aldattığı iddia edildi.

Aşk ihanetle başladı! Genç adam, sevgilisini Merve Boluğur'la aldattı
Aşk ihanetle başladı! Genç adam, sevgilisini Merve Boluğur'la aldattı
Fotoğraf Gizli Kalmasın Mag sayfasına aittir.

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