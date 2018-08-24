"Aşk Hastalıklı Bir Duygudur" Diyen Müge Boz, Sevgilisiyle Denizde Sarmaş Dolaş Görüntülendi

Geçen ay Mag dergisine verdiği röportajda "Aşk hastalıklı bir duygu bence. Her zaman iyi enerjiler barındırmıyor" diyen Müge Boz, yine de aşktan kaçamadı. Güzel oyuncu, sevgilisiyle denizde sarmaş dolaş görüntülendi.

DENİZDE ROMANTİK DAKİKALAR

Ünlü oyuncu, yeni sevgilisiyle İstanbul'dan sonra Çeşme'de objektife takıldı. Boz ve erkek arkadaşı önceki gün Momo Beach'teydi. Denizde el ele, göz göze romantik anlar yaşayan çift, objektifleri fark edince sudan ayrı ayrı çıktı. Müge Boz'un yeni sevgilisinin İzmirli olduğu öğrenildi.

Ekranların sevilen dizisi 'Leyla ile Mecnun'da büyük bir çıkış yakalayan Müge Boz, bu dizide bir sezon rol aldı ve ardından Arka Sokaklar dizisinin 2014 sezonu kadrosuna dahil oldu.